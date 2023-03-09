روسيا تجدد تأكيداتها لضرورة رفع العقوبات الغربية عن سوريا لمواجهة آثار الزلزال

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي سببها الزلزال المدمّر.

وقال “لافروف” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في موسكو “نؤكّد وجوب الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها”، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الزلزال الذي ضربها في 6 شباط الماضي.

وبين “لافروف”، أن “روسيا ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري”، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سوريا، وخاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي سببها الزلزال.

ولفت “لافروف” إلى أن “بعض الدول العربية قامت بتقديم الدعم لسوريا في هذه الظروف الصعبة، ومن بينها السعودية التي أرسلت شحنات تحمل مساعدات إنسانية”، معرباً عن أمله في أن يخلق هذا التضامن الإنساني الظروف الملائمة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، صرّح قبل أيام، إن “زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية، وذلك مع تحسّن العلاقات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة”، مؤكّداً على إن “الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي، وأن الحوار مع دمشق بات ضرورياً”.