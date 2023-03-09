حماة.. تعليق توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال بعد شتم الهلال الأحمر 

اشتكى بعض متضرري الزلزال ومستحقي المعونات في حي الأربعين بمدينة حماة من توزيع فرع الهلال الأحمر بالمحافظة قسماً من المعونات ومغادرته المكان قبل إتمام عملية التوزيع.

وبحسب الشكوى الواردة وعد الهلال الأحمر من تبقى من الأهالي ولم يحصل على معونات بالتوزيع لاحقاً، وعليه تواصل هؤلاء المنتظرين مع الهلال عدة مرات لاستكمال التوزيع دون أن يتم تنفيذه، فيما أخبر البعض لجنة حي الفيحاء 1 أن متطوعي الهلال الأحمر في حماة توقفوا عن التوزيع بسبب “سرقة المعونات” حسب تعبيره.

– الهلال الأحمر يوضح:

أكدت مصادر في الهلال الأحمر بحماة أنه تم توزيع قسم كبير من المساعدات لمتضرري الزلزال في حي الأربعين ومن ثم تم إيقاف التوزيع ومغادرة سيارة المساعدات المكان، نتيجة قيام من لا يستحق باقتحامها وأخذ بعض المواد، مع كيل شتائم لاذعة وجهت لمتطوعي التوزيع، ما جعلنا نؤجل التوزيع لبقية المتضررين لاحقاً لنضمن التوزيع الجيد بلا إشكالات.

وأكدت المصادر أن “جميع من تبقى من المتضررين سيحصلون على المساعدات قريباً، بعد تخصيص نقطة توزيع مناسبة تجعلنا نعمل بأريحية للوصول إلى جميع من تبقى مع عدم النيل من كرامة أحد”.

بدوره، طلب رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في حماة عبد الرحيم رحال عبر “أثر” أن يراجعه أصحاب الشكوى في مكتبه.

– لجنة الحي تنتقد:

انتقدت لجنة حي الفيحاء (1) برنامج التوزيع الحاصل قرب الثانوية الصناعية في الحي بشكل غير منظّم.

وقال رئيس لجنة الفيحاء (1) ياسين شمالي: كان من الأفضل قبل التوزيع التنسيق مع لجنة الحي، لإجراء مطابقة بين أسماء المتضررين لدينا ولدى فرع الهلال الأحمر في حماة، لمنع وقوف أو تجمهر من لا يستحق، معتبراً أن اللجنة تعرف المستحقين من غيرهم.

ولفت إلى أن الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة على سبيل المثال تنسق مع لجنة الحي لمساعدة متضرري الزلزال في حي الأربعين بمدينة حماة من برنامج “كاش” الذي سيقدم مبلغاً نقدياً مقداره مليون ونصف.

يشار إلى أن الهلال الأحمر وزع للعائلات المنكوبة جراء الزلزال نحو 505 آلاف مادة إغاثية وغذائية ومياه سواءً على المتضررين ضمن مراكز الايواء أو الأماكن الأخرى التي نزحوا إليها، وذلك حتى 16 شباط 2023، فيما أكدت المصادر في الهلال أنها مستمرة في الوصول إلى جميع متضرري الزلزال في كافة مناطق المحافظة في توزيع المساعدات المتوفرة إذ لديها 9 مراكز في مدينة حماة وريفها.

أثر



