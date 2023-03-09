هزتان أرضيتان في إقليم كامتشاتكا الروسي وجمهورية طاجيكستان

ضربت هزة أرضية قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم كامتشاتكا الروسي.

وأعلنت أكاديمية العلوم الروسية أنه تم تسجيل الهزة في البحر بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا وعلى عمق 51.6 كلم، ولم يتم الإعلان عن وجود تهديد بحدوث تسونامي في المنطقة نتيجة لذلك.

كما ضربت هزة أرضية أخرى اليوم قوتها 4.5 درجات شرقي جمهورية طاجيكستان.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 40 كلم، وبعد 82 كلم جنوب غربي مورغاب شرق طاجيكستان.

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.