استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

استشهد، فجر اليوم الخميس، 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال استهداف سيارتهم في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سفيان الفاخوري، وأحمد الزعيم، وليث الطبش، برصاص قوات الاحتلال بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم عند مدخل بلدة جبع.

وأفادت مواقع فلسطينية بحصول اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة جبع في جنين.

وأطلق مقاومون النار باتجاه قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية.

وجاء في بيان مقتصب صدر عن كتائب شهداء الأقصى أنّ المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وشنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت المداهمات في محافظات نابلس، وجنين، والقدس، حيث تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.