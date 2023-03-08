الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات سورية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات، منها “الحرس الجمهوري” في سوريا.

قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي عاقب هيئات وأشخاص في ست دول، هي سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان، على أن تنشر قائمة المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وسيخضع الأفراد المعاقَبون، وهم وزيران من حركة “طالبان”، ومسؤولان في الشرطة والجيش الروسي، بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة الأنباء الفرنسية.

وضمت العقوبات ثلاث هيئات، هي “الحرس الجمهوري” في سوريا، وسجن “قرتشك” للنساء في إيران، و”المكتب العسكري” (OCMSA) الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.

ويعتبر “الحرس الجمهوري”من أقوى الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات الجيش السوري، وهو المسؤول عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، وتنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة بالإضافة إلى انتشارها في محافظات أخرى.

ويأتي توقيت العقوبات التي سيتم بموجبها تجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول الاتحاد الأوروبي، عشية اليوم العالمي للمرأة.

ومن الأشخاص مسؤولان في حركة “طالبان”، هما وزير التعليم العالي، ندا محمد نديم، وهو المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم، والقائم بأعمال وزير “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية”، محمد خالد حنفي، بحسب الوثيقة.

واستهدفت العقوبات قائدين بالميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان، ومسؤولين في شرطة موسكو متهمين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين.

كما ضمت قائمة الأشخاص المعاقَبين، نائب وزير الداخلية البورمي، توي وي.

وكالة فرانس برس