بهذه الأدوات.. عالمة تتوقع العثور على كائنات فضائية

أكدت عالمة من جامعة كامبريدج إمكانية رؤية كائنات فضائية في المستقبل بفضل التلسكوبات الجديدة والقوية.

واعتقدت الدكتورة إميلي ميتشل أن “أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ستسمح للعلماء بتحليل الغلاف الجوي للكواكب الأخرى بتفصيل كبير”.

وافترضت “ميتشل” أن “الحياة الفضائية يمكن اكتشافها في العقود القليلة القادمة من خلال تحديد الأنماط المعروفة باسم البصمات الحيوية”.

“وتسمح التلسكوبات الجديدة القوية بتحليل ضوء النجوم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب، ما يكشف عن معلومات حول تركيبته الكيميائية”.

وتعتقد عالمة جامعة كامبريدج أن “من المحتمل جدا العثور على كائنات فضائية، حيث تكاد تكون الحياة شائعة جدا في الكون”.

واستبعد آخرون ذلك، حيث علق البروفيسور ديدييه كويلوز من المعاهد الفيدرالية السويسرية للتكنولوجيا: من “الحماقة التنبؤ بموعد اكتشاف حياة فضائية، لكن ألمح إلى أن عينات صخور المريخ قد تقدم الدليل الأول”.

يشار إلى أنه تم إطلاق فريق عمل من الخبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا، يُطلق عليه اسم اتحاد الأصول (Origins Federation)، للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

كما أفاد الفريق في خطواته الأولى إلى إمكانية العثور عن حياة غريبة على آلاف الكواكب في السنوات العشر إلى العشرين القادمة.



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