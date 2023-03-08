الولايات المتحدة تحتاج 6 سنوات لتجديد احتياطاتها من القذائف

قالت وسائل إعلام إن واشنطن نقلت ثلث مخزونها من أنظمة Javelin وأنظمة Stinger إلى أوكرانيا، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 سنوات لتجديد احتياطيات قذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

ويشير موقع” American Conservative ” إلى أنه إذا انتهت جميع المساعدات لأوكرانيا غداً على سبيل المثال، فسوف يستغرق الأمر ست سنوات لإنتاج ما يكفي من قذائف 155 ملم لإعادة المخزونات الأمريكية إلى مستويات ما قبل الحرب، مع زيادة الإنتاج المخطط لها إلى 20 ألف قذيفة شهرياً.

وأضافت الوسائل أن الولايات المتحدة تريد زيادة الإنتاج بأكثر من أربعة أضعاف من 20000 إلى 90.000 شهرياً بحلول عام 2025 ولكن حتى مع أحجام الإنتاج الجديدة، سيستغرق الأمر 11 شهراً لجلب مخزون قذائف 155 ملم إلى مستويات ما قبل الحرب.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت ثلث أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا 8.5 ألف وحدة، على الرغم من حقيقة أن إنتاجها الشهري في مصانع ريثيون ولوكهيد مارتن يبلغ 400 وحدة، وفق ما لفت الموقع.

وتلقت كييف ثلث المخزونات الأمريكية 1.6 ألف قطعة من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز Stinger.

وينوه الموقع بأن الطاقة الإنتاجية لصواريخ Stinger أسوأ من قدرة إنتاج صواريخ جافلين.