مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 250 ألف دولار

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء بتعديلات ضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب والتي تتضمن أنه يجوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية في حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.

وشملت التعديلات إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا يرد.

وبحسب القرار الصادر في جريدة الوقائع الرسمية يجوز إيداع مبلغ 500 الف دولار كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد، إلى جانب إمكانية إيداع 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

وأكد القرار على جواز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين 1 و 4 خلال مدة لاتتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، مع منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، مضيفا أنه في حالة تعثره عن السداد أو تراجعه في الطلب يتم رد ما سبق سداده بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن تاريخ الاسترداد.

الجدير بالذكر أن مصر خلال سنوات الحرب السورية منحت جنسيتها لعدد من رجال الأعمال السوريين وعائلاتهم الذين أقاموا مشاريع اقتصادية ضخمة هناك.