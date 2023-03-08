دراسة جديدة تظهر تأثير بديل السكر على النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أظهرت دراسة جديدة أن بديلاً شائعاً للسكر يسمّى “إريثريتول” مرتبط بتخثّر الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والموت، وفقاً ل”سي ان ان”.

وتستخدم بدائل السكر،لإضافة المحليّات لمختلف المنتجات، مثل القهوة والشاي وأطباق نظام “الكيتو” الغذائي منخفضة السكر.

وأثبتت دراسة علمية أُجريت في جامعة “أنجليا روسكين” في “كامبريدج”،أن “المحليات الصناعية البديلة عن السكر تصيب الإنسان بعدد من الأمراض جراء تناولها، حيث تحول البكتيريا المعوية النافعة إلى ميكروبات ضارة تهاجم المعدة والقولون، وتنتشر منهما إلى أجزاء أخرى من الجسد مسببة الإصابة بأمراض عدة”.

في المقابل لا تخلو تلك البدائل من فوائد، كما تؤكد منظمة “مايو كلينك” الطبية الأمريكية، وتشتمل فوائدها على ضبط الوزن، إذ لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، ولا ترفع مستوى السكر في الدم، ومن ثمّ فهي آمنة لمرضى السكري فقط في هذه النقطة، كنا أنها لاتسبب تسوس الأسنان.

يشار إلى أنه رد مجلس التحكم في السعرات الحرارية، وهو اتحاد صناعي أمريكي، على نتائج البحث بنفيه إياها، حيث قال إن المحليات منخفضة السعرات الحرارية مثل الإريثريتول آمنة تمامًا ولا ضرر منها على المستهلكين.

سي ان ان