 وزير الكهرباء: 23 مليار ليرة أضرار القطاع الكهربائي بفعل الزلزال 

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل لبرنامج “المختار” “قيمة أضرار قطاع الكهرباء بفعل الزلزال في المحافظات المنكوبة والتي بلغت 23 مليار ليرة، منوّهاً أن الأضرار انحصرت في شبكات التوزيع 20 ك/ف 04، ومراكز التحويل”.

وقال “الزامل”: باشرت فرق الدراسات بإعداد تقييم الأضرار المادية فور وقوع كارثة الزلزال، وتم تأمين قوافل بالمعدات اللازمة، ومباشرة توجهت الورشات لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة”.

وتابع “الزامل” أن “رغم الأضرار الذي تسبب بها الزلزال، لم يحصل أضرار في التوليد، لأنها مكلفة جداً، وهذا الجزء الأهم”.

وأوضح “الزامل” أنه “بلغت نسبة إصلاح الشبكات من 80 إلى 85%، وجاري العمل لاستكمال باقي الشبكات المتضررة.

وأضاف وزير الكهرباء: “تم إصلاح كافة الأضرار في حماة، وإنجاز 90% من عملية إصلاحها في اللاذقية، أمّا حلب فتراوحت نسبة إعادة تأهيل الشبكات 85 %.

وذكر “الزامل” أن “المحطة الحرارية في حلب لم تتوقف نهائياً عن عملها، باستثناء يوم وقوع الزلزال، أمّا المحطة الحرارية في اللاذقية تم توقفها لمدة 6 أيام نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات التحويل التابعة لمحطة التوليد”.

وتابع “الزامل”: “جرى تقييم هذه أضرار الكهرباء في اللاذقية مباشرة، حيث أزيحت محولة 125 ميغا عن مسارها بفعل الزلزال، أدى ذلك إلى تسرب 240 برميل زيت منها، وتم إصلاحها من قبل ورشات متخصصة من مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، ولم تؤثر على توليد المحطة”.

وحول تضرر شركة مصفاة بانياس، أكد “الزامل” أنه “تم إجراء ترميم سريع في مصفاة بانياس، وهناك أعمال صيانة مهمة ستتخذ بالاتفاق مع وزارة النفط حتى لا تنعكس سلباً على واقع الكهرباء”.

وتحدّث وزير الكهرباء أنه “منذ حصول الزلزال تم إصدار تعميم على شركات الكهرباء في المناطق المنكوبة، بالتوجه لمساعدة الفرق المدنية الإغاثية، وتسخير كافة الآليات للمتابعة”.

وأشار “الزامل” إلى “تشكيل الوزارة فرق مباشرة لإزالة الخطر من الشبكات الكهربائية المتهدمة، حيث تم مشاركة أكثر من 22 رافعة بعمليات الإنقاذ، وإعادة التغذية الكهربائية للمشافي ومراكز الدفاع المدني ومراكز الاتصالات في المناطق المنكوبة”.

وختم “الزامل” حديثه: توجهت الوزارة إلى حجز كافة مواد تحسين واقع الكهرباء حتى يتم انتهاء معالجة آثار الزلزال، حيث تم استئناف تسيير قافلة مواد إلى دير الزور، بعد إيقافها بسبب الزلزال”.

يذكر أن معاون وزير النفط والثروة المعدنية صرّح خلال حديثه لوسائل إعلامية أن الأضرار المباشرة التي تعرّض لها قطاع النفط والغاز جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر شباط الماضي بلغت نحو 34 مليون دولار.