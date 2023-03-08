ثلاث برونزيات لسوريا في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

حقق منتخب سوريا للتايكوندو، ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الحسن الدولية المصنفة “كي 1″، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر الاتحاد الرياضي العام عبر منشور على حسابه “فيسبوك” أنه “جاءت الميداليات عبر أحمد صياد بفئة الرجال ومعاذ الحسن بفئة الناشئين ونسرين ديركي بفئة السيدات”.

وأكمل منشور الاتحاد أن “رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أوضح أن ماحققه المنتخب يعد انجازاً مهماً ولاسيما أن المشاركة كانت كبيرة من لاعبين ولاعبات على مستوى عالٍ من مختلف دول العالم”.

يشار إلى أن 700 لاعب ولاعبة شاركوا في البطولة من سبع عشرة دولة عربية و أوروبية و أفريقية و آسيوية.