بعد العدوان على جنين..الكيان الصهيوني تترقّب رد فصائل المقاومة

أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني بأنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تستعد "لعمليات انتقامية" بعد عملية القوات الخاصة الإسرائيلية (يمام) في جنين أمس، والتي أدّت إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم منفذ عملية حوارة.

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات شملت نجلي منفذ عملية حوارة عبد الفتاح خروشة الذي نعته كتائب القسّام، وزعمت أنّهما متورطان بتنفيذ عملية إطلاق النار.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد أصدرت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية "أمراً بمضاعفة حالة التيقظ والوجود بصورة بارزة في القدس وفي منطقة خط التماس والمدن المختلطة".

وكانت الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، قد هددت بالانتقام بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي جرى خلاله محاصرة منزل واستهداف قاطنيه.

وعم في الضفة الغربية الإضراب العام والحداد وأضافت: "حالة من الغضب تعم الضفة بعد إعلان الاحتلال رفع حال التأهب".

وشيّع أهالي مخيّم جنين الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها المخيّم. وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفيي ابن سينا وجنين الحكومي، وجابت شوارع المخيم، حيث حمل المشيّعون جثامين الشهداء، وندّدوا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وأشادوا بالتصدي البطولي للمقاومين لعدوان الاحتلال.

و تم انتشال عدد من الشهداء من داخل المنزل الذي كان يحاصره "جيش" الاحتلال في جنين، وأكدت أنّ قوات الاحتلال تستخدم الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال الاقتحام.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوّة إسرائيلية خاصة تسللت إلى أطراف جنين مستخدمةً شاحنة مموّهة، فيما خرجت آليات عسكرية من حاجز جلمة نحو المخيم لمحاصرة منزل يعود إلى عائلة الشهيد أمجد العزمي.

في المقابل، أكّدت وسائل إعلام اسرائيلية إصابة اثنين من قوات النخبة الإسرائيلية (يمام) خلال الاشتباكات في جنين.

وأعلنت كتيبة جنين، في بيان مقتضب لها، استهداف قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أنّ طائرتين مسيّرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي سقطتا خلال عملية في مدينة جنين في فلسطين المحتلة، في وقتٍ كانت طائرات الأباتشي التابعة للاحتلال تجوب أجواء جنين.

وأغلقت قوات الاحتلال في الضفة الغربية مدينة نابلس بالكامل بعد انسحابها من جنين.

وفي السياق نفسه، شارك مئات المواطنين في مسيرات متفرقة في مختلف مناطق قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين، ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وانطلقت المسيرات بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى، تحت شعار "مسيرات الغضب" للتنديد بجريمة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبت في جنين، وردّدوا شعارات تدعو إلى الاستمرار بالمقاومة.