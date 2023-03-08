ألمانيا: قرار التخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جداً

أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أنّ "القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جداً".

وقال كوكيس على هامش "مؤتمر الطاقة الدولي - سيراويك" في مدينة هيوستن بتكساس: "كان ذلك ضغطاً كبيراً"، مضيفاً أنّ "أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".

وأمس الثلاثاء، أعلن القنصل الروسي العام في مدينة هيوستن الأميركية، ألكسندر زاخاروف، أنّ القنصلية الروسية لن تشارك في المؤتمر الدولي للطاقة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، متسائلاً عن أنّه "كيف يمكن للمشاركين في المنتدى مناقشة وتحليل مشاكل الطاقة العالمية في غياب أحد أكبر منتجي ومصدري موارد الطاقة".

يذكر أنّ روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، ما أعطى موسكو نفوذاً هائلاً على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي آلية لوضع سقف لأسعار الغاز.

وفي وقت لاحق، أكّد مصدر في الاتحاد الأوروبي، أنّ وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء اجتماعهم، في بروكسل إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز بعد نقاشات محتدمة استمرت أسابيع.

وتراوحت مقترحات الدول لتحديد السقف بين 160 و220 يورو للميغاواط/ساعة.