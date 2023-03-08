وفاة 4 أشخاص في حادث قطار قليوب في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الحصيلة النهائية لحادث قطار قليوب، الذي وقع، مساء أمس، وأسفر عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة أنّه تم نقل 18 مصاباً إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم الخدمة الطبية واستقرار حالتهم الصحية، بينما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

كما أعلنت الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث من دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أوضحت في بيان أنّ سائق القطار "تجاوز السيمافور المغلق واستمر في السير، فدخل القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية في نهاية السكة، وخرج الجرار والعربة الأولى عن القضبان نتيجة التصادم".

ووجّه وزير النقل المصري كامل الوزير رئيس هيئة السكك الحديدية، وجميع قيادات الهيئة بالتوجه إلى مكان حادث قليوب، والدفع بكافة معدات الرفع إلى موقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

كذلك، أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في الحادث، على أن تعلن النيابة العامة عن نتائج التحقيق.

من جهتها، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، ويحصل كل مصاب في حالة عجز كلي على 100 ألف جنيه، كما في حالات الوفاة.