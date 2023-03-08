تايوان ترصد 7 طائرات و3 سفن صينية قريبة.. وتنشر أنظمة دفاع صاروخية

أفادت وزارة الدفاع التايوانية، بأن قواتها تعقبت خلال يوم واحد، 7 طائرات و3 سفن تابعة للجيش الصيني، بالقرب من جزيرة تايوان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة التايوانية رصدت منذ أمس، وعلى مدار 24 ساعة، 7 طائرات و3 سفن تابعة للجيش الصيني، بالقرب من مناطق مختلفة من جزيرة تايوان.

وأشارت الوزارة، إلى أنها أرسلت دوريات استطلاع جوية وبحرية، لمراقبة الأوضاع، كما أنها نشرت أنظمة دفاع صاروخية أرضية، للتصدي لأية مخاطر محتملة.

ومطلع الشهر الحالي، رصدت الدفاع التايوانية اقتراب 25 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وقبل أيام، ادّعى وزير الدفاع التايواني أن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذاراً لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان ويدعو إلى التأهّب.

يشار إلى أنّ العلاقات بين الصين وتايوان توترت بسبب استقبال الأخيرة عدداً كبيراً من الوفود الغربية كانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على رأسها.

ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعماً من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق، فيما تسعى تايوان للاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تؤكد دائما أنّها جزء من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعيّتها لها.

وفي الآونة الأخيرة، تحدّث تقرير في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن "آلة الحرب الأميركية" التي يقودها حلف شمال الأطلسي، والتي تسعى للحفاظ على "نار الحرب مشتعلةً" في تايوان.