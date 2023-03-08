08-03-2023
العثور على جـثة رجل مسن مقتولاً في منزله بدمشق
ورد بلاغ إلى قسم شرطة الشاغور بوجود جثــة للمدعو (يوسف. ش) مـقتولاً ضمن منزله في حي الشاغور أثناء قيام أحد ذويه بالاطمئنان عليه بعد غيابه عنهم لمدة ثلاثة أيام.
توجهت دورية من القسم المذكور ودورية من قسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي وتم نقل الجثـة إلى مشفى دمشق، وبالكشف الطبي على الجـثة تبيّن أن سبب الوفاة هو النزف الصاعق في الرقبة الناجم عن أداة حادة وتم تسليم الجثـة لذويه أصولاً.
نظم الضبط اللازم ولاتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمـة.
وزارة الداخلية
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