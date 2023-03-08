بدء مبيع البصل الأبيض بألفي ليرة للكيلو

قال مدير السورية للتجارة زياد هزاع: إن البصل الذي تم استيراده حصل على موافقة وزارة الزراعة من حيث مطابقته للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً أنه حال وصول الدفعة تم توزيعها على الصالات ولم يتم تخزينها، وأنه من الطبيعي وجود بعض الحبات الفاسدة وهو ما نلاحظه في أي بيت وعند أي عملية شراء للمادة، موضحاً أنه تم استيراد البصل من مصر ووصلت المادة إلى سورية يوم الثلاثاء وتم فحصها من قبل مخابر وزارة الزراعة قبل البدء ببيعها في صالات السورية للتجارة.

رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم قال: إن الفلاح هو الحلقة الأضعف في عملية تسعير ومبيع المحاصيل، وإن أي ارتفاع في مبيع المادة هو بسبب الحلقات الوسيطة وليس بسبب رفع السعر من الفلاح، مؤكداً أن موسم البصل الأبيض المسمى «فريك» قد بدأ ويسعره الفلاح بـ2000 ليرة، والبصل الأحمر القابل للتخزين يبدأ موسمه شهر نيسان المقبل.

وأكد إبراهيم أن الاتحاد وجه توصياته للفلاحين بأن يقوموا بزراعة المحاصيل حسب الخطة وبشكل يتناسب مع الاحتياج المحلي بلا فائض ولا نقص.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها أن استيراد البصل تم من مصر وفق اشتراطات الصحة النباتية السورية وهي خالية من جميع الآفات الخاضعة للوائح وتم فحص الشحنات من قبل مركز الحجر الصحي النباتي في منفذ الدخول في مرفأ طرطوس بعد تدقيق كل الوثائق المرفقة وخاصة الشهادة الصحية النباتية إضافة إلى أخذ عينات وإرسالها إلى المخابر المختصة المعتمدة /نيماتودا، أمراض فيروسية وغيرها/، حيث بينت النتائج خلوها من الآفات وبذلك تم الإفراج عنها أصولاً.

وأضاف البيان إن الخبر الذي تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حظر استيراد البصل من مصر بسبب كون الأثر المتبقي للمبيدات قديم ومر عليه أكثر من 4 سنوات، وتم اليوم التواصل مع إدارة الحجر الزراعي في مصر وبينت أن هذا قرار قديم وتم إلغاؤه بعد صدوره بشهرين، وحالياً لا يوجد أي حظر من أي دولة في العالم على استيراد البصل المصري.

الوطن