حيل بسيطة تمكنك من معرفة ما إذا كان البيض فاسداً أم طازجاً

معظمنا يتعامل مع البيض على أنه أحد المنتجات التي لا تنتهي صلاحيتها، فلا نتكلف عناء النظر إلى صلاحية البيض قبل شرائه ونكتفي بوضعه في الثلاجة واستهلاكه على مهل، لكن مثل معظم الأطعمة الأخرى يفسد البيض مع الوقت ويصبح غير صالح للاستخدام، ونظراً إلى صعوبة تمييز البيض الفاسد من الطازج استناداً إلى مظهره الخارجي، هناك بعض الحيل التي تمكننا من معرفة ذلك بسهولة.

معرفة البيض الفاسد من الطازج

يعد تناول البيض الفاسد أمراً شديد الخطورة، لأنه قد يكون ملوثاً ببكتيريا “السالمونيلا”، التي قد تُسبّب الإسهال والقيء والحمى. من هنا، تأتي أهمية كيفية معرفة ما إذا كان البيض طازجاً أم فاسداً.

لكن كيف تعرف إذا كانت البيضة فاسدة أم لا؟ إليك ما عليك فعله:



1- التحقّق من تاريخ الصلاحية: قد يبدو هذا بديهياً، لكن التحقّق من تاريخ انتهاء الصلاحية على علبة البيض هو الخطوة الأولى لمعرفة ما إذا كان البيض فاسداً أم جيداً.

2- الفحص البصري: إذا وجدت تشققات في قشرة البيضة، فيجب اعتبارها ملوثة وتجنّب استخدامها. وجود أيضاً مادة لزجة أو بودرة على القشرة يعتبر علامة على احتمالية تلوثها. بمجرد كسر البيضة، ابحث عن علامات التعفن أو أي تغيير في اللون. ينبغي التخلَّص من البيضة إذا رأيت أياً من ذلك.

3– تجربة اختبار الطفو: نظرياً، يغوص البيض الطازج في حين يطفو البيض الفاسد على سطح الماء. وفقاً لنظرية اختبار الطفو، يحدث ذلك لأنَّ الهواء يتسرب إلى داخل البيضة مع مرور الوقت، مسبباً نمو جيب هوائي صغير داخل البيضة، وهو ما يؤدي إلى طفو البيضة القديمة على سطح الماء. على الرغم من أنَّ البيض القديم لا يزال آمناً للأكل، فمن المؤكد أنَّ البيض الفاسد ليس كذلك. لتنفيذ اختبار الطفو، ما عليك سوى ملء وعاء بالماء البارد ووضع البيض فيه. إذا استقرت البيضة في قعر الإناء أو أعلى قليلاً، فإنَّها لا تزال طازجة وآمنة للاستخدام. أما إذا طفت البيضة على سطح الماء، فهذا يعني أنَّها فسدت ويجب التخلّص منها.

4- تجربة اختبار الشم: يتّسم البيض الفاسد برائحة مميزة، لذا يمكنك كسر البيضة في وعاء وشمَّها. تفوح رائحة كريهة أو رائحة كبريتية من البيضة المتجاوزة لتاريخ انتهاء صلاحيتها بفترة كبيرة. في هذه الحالة، يجب التخلّص من البيضة في سلة المهملات.

5- كسر البيضة في وعاء: يمتلك البيض الطازج صفاراً برتقالياً ساطعاً ويكون بياض البيض متجمّعاً حوله. إذا انتشر صفار البيض في الوعاء عند كسر البيضة، بحيث كان سائلاً إلى درجة تشبه إلى حدًٍ كبيرٍ سيولة الماء، تكون البيضة فاسدة وغير صالحة للاستخدام.

كيفية تخزين البيض

وفقاً لما ورد في موقع HowStuffWorks الأمريكي، فإن أفضل طريقة لتخزين البيض ومنع نمو البكتيريا داخله هي وضعه في أبرد جزء من الثلاجة، إضافة إلى محاولة استهلاكه في غضون 3 إلى 5 أسابيع من شرائه. احرص دائماً على التحقّق من تاريخ انتهاء صلاحية علبة البيض لضمان طزاجتها. لا تترك البيض المُبرّد خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين؛ لتجنّب خلق بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

ومع ذلك، من المثير للاهتمام إمكانية تناول البيض حتى بعد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته. لكن لا ينصح الأطباء بذلك، لأنَّه قد يكون ملوثاً ببكتيريا ضارة تتسبّب في إصابتك بالتسمم الغذائي.

فوائد البيض

سواء كان مقلياً أو مخفوقاً أو مسلوقاً أو مستخدماً في وصفة مخبوزات، يعد البيض غذاءً مهيمناً في وجبة الإفطار.

تحتوي البيضة الطازجة الغنية بالكوليسترول الجيد (HDL) على نحو 78 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين، إضافة إلى أنها مصدر جيد لفيتامين “د” والكولين.

وتحتوي بيضة كبيرة واحدة مسلوقة على ما يلي:

فيتامين أ: 6% من المخصص اليومي الموصى به

الفولات: 5% من المخصص اليومي الموصى به

فيتامين ب5: 7% من المخصص اليومي الموصى به

فيتامين ب12: 9% من المخصص اليومي الموصى به

فيتامين ب2: 15% من المخصص اليومي الموصى به

الفسفور: 9% من المخصص اليومي الموصى به

السيلينيوم: 22% من المخصص اليومي الموصى به

يحتوي البيض كذلك على كميات كبيرة من فيتامين د، وفيتامين إي، وفيتامين ك، وفيتامين ب6، والكالسيوم، والزنك.