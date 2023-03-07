مواطن لبناني ينتزع مخزن جندي إسرائيلي ويستولي عليه على الحدود الجنوبية 

كشف الجيش الإسرائيلي أن مواطنا لبنانيا تمكن من الاستيلاء على مخزن جندي إسرائيلي من سلاحه، على الحدود اللبنانية الجنوبية.

.

وعلى حسابه في “تويتر”، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “تمكن مواطن لبناني خلال تظاهرة على الحدود الإسرائيلية مع عشرات المواطنين الآخرين، من الاستيلاء على مخزن جندي إسرائيلي من سلاحه، ويجري التحقيق في الحادثة”.

ونشر مراسل قناة “المنار” المقربة من “حزب الله” اللبناني مقطع فيديو يظهر “قوة من اليونيفيل تقف أمام قوة إسرائيلية معادية استنفرت بعد قيام احد المدنيين اللبنانيين بنزع “مخزن رصاص” من بندقية جندي صهيوني أثناء اقترابه كثيرا من الخط الأزرق”.

وأضاف: “تحت أعين الجيش اللبناني والعيون الساهرة وقوات اليونيفيل وأهالي حولا، جيش العدو يقفل على نفسه باسلاك معدنية شائكة بعد إنهاء عملية التجريف خلف الخط الأزرق”.

ونشر في تغريدة أخرى صور تظهر “مخزن الرصاص الذي انتزعه أحد المدنيين من بندقية رائد في جيش العدو بعد التدافع الذي نتج عن اقتراب الرائد الصهيوني من الخط الأزرق عند حدود بلدة حولا”.