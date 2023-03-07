الجيولوجي عمار عجيب يوضّح الوضع الجيولوجي العام للمنطقة

قال المهندس الجيولوجي عمار عجيب ضمن صباح الخير سورية مع سالي أبوجمرة عبر المدينة اف ام إنّ الوضع الجيولوجي العام بعد زلزال سورية و تركيا عادي بالمقارنة مع النشاط الزلزالي في باقي بقع العالم التي شهدت زلازل مدمرة كإندونيسيا وتشيلي.

فمعدل الهزات الارتدادية طبيعي لحد الآن، وإن استمرّ الوضع التكتوني على هذا المنوال سنشهد استقراراً ملحوظاً في نهاية شهر آذار.

مشيراً الى أن الفوالق في منطقتنا موجودة منذ زمن بعيد، وهي ليست “وحشاً كاسراً” بانتظار أن يلتهمنا ويلتهم حضارتنا!

ومعظم هذه الفوالق ناتجة عن صدع “الشرق العظيم” الممتد من خليج العقبة جنوباً إلى الأناضول شمالاً، و هي فوالق صغيرة ذات عمق قليل نسبةً للفوالق الموجودة في تركيا، وبالتالي لا يمكن أن تسبب زلازل مدمرة.

مؤكداً على أن الحقائق الجيولوجية للمنطقة مطمئنة أصلاً ولا داعي لاصطناع طمأنة الناس.

ونوه عجيب الى أن مبدأ اختزان الطاقة داخل القشرة الأرضية لا يشبه مِرجلاً يغلي وسينفجر بين فَينة وأخرى، الموضوع ليس بهذه البساطة، ولا ينسجم مع الطبيعية المعقدة للكرة الأرضية.

فهناك طرق أخرى تفرّغ من خلالها الأرض طاقتَها غير الزلازل كالطي أو التشوه أو انزياحات القشرة الأرضية بحركة بطيئة وعلى مدى طويل.

فيما أكد أن منشأ الزلازل باطني بحت، ولا علاقة لحركة الكواكب والنجوم بحدوث الزلازل، ومن يصدّق وينشر فكرة ارتباط حركة الكواكب بحدوث الزلازل إنما يمارس ضرباً من ضروب الخرافة.

وأنهى حديثه بالتأكيد على أنه و لغاية الآن لا يمكن التنبّؤ بحدوث الزلازل.. وهذه حقيقة جيولوجية علمية مثبتة لا تقبل النقاش.