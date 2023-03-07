القبض على عضو شبكة خـطف للأشخاص الذين يغادرون القطر بطريقة غير شرعية

توافرت معلومات لدى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول وجود شبكة تقوم بخطف المواطنين وابتزاز ذويهم بمبالغ مالية كبيرة.

ومن خلال التحري والبحث تم القبض على أحد أفراد هذه الشبكة وهو المدعو (ع. ط) وبالتحقيق معه اعترف بعمله على سيارة خاصة وإقدامه بالاشتراك مع عدد من المهـربين المتوارين على نقل الأشخاص الذين يطلبون مغادرة القطر بطريقة غير شرعية إلى محافظة حمص وبعد إيصالهم إلى أحد المهـربين يتم حجزهم والتواصل مع ذويهم من قبل المقبوض عليه حيث يقوم بابتزازهم ويطلب فدية مالية بالدولار الأمريكي مقابل تركهم، وأنه اشترك بخمسة جـرائم خـطف بنفس الطريقة.

مازالت التحقيقات مستمرة معه حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية