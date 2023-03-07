تعرفة جديدة لكشفية للأطباء

قال نقيب أطباء سورية د. غسان فندي الأجهزة الطبية الموجودة بعضها زال يعمل ولكن بنسخته القديمة والقسم الثاني متعطل، كما أن هناك نقص موجود بأجهزة الأشعة الكبيرة والطبقي المحوري والمغناطيسي بالإضافة للأجهزة المخبرية، وذلك بسبب الحصار والعـقوبات المفروضة على كل القطاعات بـ سورية.

وحول التسعيرة الجديدة قال إنها درست بعناية على أن تكون ضمن قدرة المواطن وهي تصدر من وزارة الصحة وتشارك فيها عشرون جهة.

إضافة إلى أن الهدف من تعديل التسعيرة هو ضبط الانفلات الحاصل ولمحاسبة المخالفين والنقابة والجهات المعنية وربما وزارة الصحة ليس لها علاقة بتأخير صدور قرار تعديل التعرفة الطبية الجديدة، وإنما هي ضمن سياسة الحكومة التي ترى أن هناك أولويات أخرى كمعايير تدخل بالشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلامي وربما الوضع العام للمجتمع الذي لا يستطيع تلقي هذا الأمر في الوقت الحالي.



المشافي التي تملك قسم خاص وآخر عام تعوض مردود ما تحصّله من القطاع الخاص لتقديم خدمات مجانية بقسمها العام كإجراء صورة طبقي محوري بالقسم الخاص 3500 ليرة سورية ولكن تكون تكلفتها تفوق 70 ألف وهذا ينطبق على مبدأ الخسارة المسموحة وإذا لم ترتفع أسعار هذه الخدمات الطبية التي تقدم في الهيئات العامة المدفوعة فلن يستطيع المشفى أن يواصل تقديم الخدمة المجانية علماً أن الهدف من رفعها ليس الربح وإنما التخفيف من خسارة المشفى.

و بالنسبة لهجرة الطبيب السوري تحدث أن ألمانيا لوحدها لديها 15 ألف طبيب سوري ولا يخلو مشفى أو قسم من وجود طبيب يحمل الجنسية السورية في كل ألمانيا وبالفترة الأخيرة ربما سافر 5 آلاف طبيب.

الأجيال الحالية غير مقاومة كحال التي قبلها، وربما تغير الطبيعة والماء والهواء جعلنا نشهد تعرض الشبان لأزمة قلبية، وليس هناك إحصائية لدى النقابة عن عدد الإصابات بالأزمات القلبية بين الشباب.

ميلودي إف ام