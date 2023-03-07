الخارجية التركية تستدعي سفير واشنطن على خلفية تحرك أمريكي في سوريا

استدعت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، عقب زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إلى شمال شرق سوريا.

ووفقا للمصادر، جاء هذا الاستدعاء، احتجاجا على زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إلى سوريا في الـ 4 من مارس الجاري.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتوجب على السفير الأمريكي، جيف فليك، توضيح سبب هذه الزيارة.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية، زيارة مارك ميلي، إلى القاعدة الأمريكية شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة الأراضي السورية.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق، بأن ميلي شدد خلال زيارته غير المعلنة للقاعدة الأمريكية شمال سوريا، على أن "الولايات المتحدة رفقة شركائها من الأكراد السوريين، يحرزون تقدما كبيرا في مواجهة تنظيم "داعش"" الإرهابي.

كما أجرى ميلي تقييما للتدابير الرامية إلى حماية الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا

روسيا اليوم

