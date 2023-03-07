07-03-2023
ضبط ( 83 ) ألف دولار أمريكي مزيف في دمشق وإلقاء القبض على شخص يقوم بترويجها
بالمتابعة والمراقبة من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق للأشخاص الذين يقومون بترويج العملة المزيفة وبناءً على المعلومات الواردة بإقدام شخص يدعى (أحمد . ي) بترويج العملة الأمريكية المزيفة من فئة المائة دولار والخمسون دولار وبنصب الكمين اللازم له على طريق مطار دمشق الدولي تم إلقاء القبض عليه وبحوزته (ثلاثة وثمانون ألف دولار أمريكي) من فئة المائة دولار والخمسون دولار المزيفين على متن سيارة نوع (جيب) حيث تم إحضاره مع المصادرات إلى مركز الفرع ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج العملة المزيفة.
التحقيقات مازالت مستمرة معه والأبحاث مستمرة عن كافة المتورطين وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية
إضافة تعليق جديد