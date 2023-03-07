مصر تكشف عن تمثال جديد يشبه أبو الهول

نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق ممدوح الدماطي، في الكشف عن تمثال يشبه أبو الهول.

وأوضح “الدماطي” أنه “تم الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني”.

وأفاد “الدماطي” أن “بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي”.

وأضاف “الدماطي”: “أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرى”.

وأشار “الدماطي” إلى أن الفحص المبدئي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للامبراطور كلاوديوس”.

ووصف الدكتور وجه التمثال الذي يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه التي يوجد على طرفيها غمازتين.

“كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، كما تم العثور على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي أسفل التمثال”.

يشار إلى أن البعثة كانت قد بدأت أعمال الحفائر في منتصف شباط الماضي، حيث عملت على مسح راداري للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة.

كما عملت على مسح مغناطيسي ورادري بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس بمعرفة فريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



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