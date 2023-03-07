افتعلَ حريقاً في منزلها لإخفاء الجريمة بعد أن أقدم على قتلها في حلب 

07-03-2023

افتعلَ حريقاً في منزلها لإخفاء الجريمة بعد أن أقدم على قتلها في حلب 

كشفت وزراة الداخلية تفاصيل جريمة قتل وقعت في حي الميدان بمدينة حلب، وذلك على حسابها الرسمي في “فيسبوك”.

وذكرت الوزارة أن “قسم شرطة الميدان في حلب أُخبر بنشوب حريق ضمن أحد المنازل في حي الميدان، فتوجهت دوريات من القسم المذكور وفوج إطفاء حلب إلى المكان وتم إخماده”.

وأضافت الوزارة أنه “تبين وجود جثة لامرأة في العقد الخامس من العمر وهي صاحبة المنزل، فتم نقل الجثة إلى مركز الطبابة الشرعية ومن خلال جمع المعلومات عن الحادثة تبين أن الحريق مفتعل بقصد إخفاء معالم جـ.ريمة قـ.تل حصلت قبل الحريق”.

وبينت الوزارة في بيانها أنه “بعد جمع الأدلة والقرائن حول الجريمة تم الاشتباه بأحد الاشخاص، وأُلقي القبض عليه بمساعدة أهالي الحي، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خـ.نق المغدورة بواسطة وسادة ثم قام بوضعها في حمام منزلها ووضع أغطية (حرامات) عليها”.

وبحسب اعترافات الجاني، فقد افتعل الحريق لإخفاء معالم الجريمة وذلك لوجود خلافات شخصية بينهما، ثم قام بسرقة بعض ملابسها وهاتفها الخليوي وبعض الأدوات من المنزل وبدلالته تم استرداد المسروقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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