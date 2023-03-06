بيسكوف يعلق على أنباء حول زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو

علق المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، على الأنباء التي تناقلتها الصحافة الروسية، اليوم الاثنين، حول ما قالت إنه مشروع زيارة الرئيس بشار الأسد إلى موسكو منتصف الشهر الجاري.

ونفى بيسكوف أن تكون الرئاسة الروسية قد أعلنت عن أي زيارة لأي شخصية دولية إلى موسكو قبل الوقت المحدد، مؤكدا أن الرئاسة الروسية لا تعلن عن زيارات كهذه في وقت مسبق.

وقال في السياق: "يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".

وأضاف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".

المصدر : وكالات