06-03-2023
أهالي قريتي الضويهر وأبو حبة بريف إدلب ينصبون خيمتين لمواصلة تعليم أبنائهم
بيَّنَ محافظ إدلب ثائر سلهب أن الأهالي في قريتي الضويهر وأبو حبة بريف إدلب، نصبوا خيمتين ليتابع أبناؤهم تعليمهم فيهما وذلك بعد تصدع المدارس نتيجة الزلزال.
وأوضح أنه تم تفقد الخيمتين "المدرستين" وتأمين الاحتياجات الضرورية لاستمرار العملية التعليمية.
كما تم تقديم الشكر للأهالي على هذه المبادرة والتي تدل على وعيهم تجاه تعليم أبنائهم.
ولفت سلهب إلى أن العمل جار لتدعيم المدارس المحتاجة لذلك، ليعود الطلاب إليها بأسرع وقت ممكن.
الوطن
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