حالة الطقس 6/3/2023

06-03-2023

حالة الطقس 6/3/2023

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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