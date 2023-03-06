الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات تسارغراد

06-03-2023

الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات تسارغراد

أحبطت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية محاولة اغتيال رئيس مجموعة شركات “تسارغراد” قنسطنطين مالوفيف عبر محاولة تفجير سيارته.

وحسب وكالة تاس نشرت الهيئة اليوم شريط فيديو يوضح لحظة وضع القنبلة تحت سيارة مالوفيف.

وتشبه تلك العملية الطريقة التي تم بها اغتيال داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي ألكسندر دوغين، حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية أن منسق محاولة الاغتيال هو دينيس كابوستين الذي ينتمي لأجهزة الأمن الأوكرانية، وأحد المشاركين في الهجوم الإرهابي على منطقة بريانسك.

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