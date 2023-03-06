الجيش الروسي يسقط 3 صواريخ في مقاطعة بيلغورود على الحدود الأوكرانية

06-03-2023

الجيش الروسي يسقط 3 صواريخ في مقاطعة بيلغورود على الحدود الأوكرانية

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم 3 صواريخ استهدفت مقاطعة بيلغورود الواقعة على الحدود الأوكرانية.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف حسب وكالة نوفوستي: إن “الدفاع الجوي الروسي اعترض 3 صواريخ في منطقة (نوفي أوسكول) وأسقطها”، مشيراً إلى أن تطاير الشظايا أسفر عن إصابة شخص وتضرر خطوط الكهرباء في عدة قرى.

وتتعرض بيلغورود لقصف متكرر من قبل أوكرانيا، وتم إعلان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب في جميع أنحاء المقاطعة منذ الـ11 من نيسان الماضي.

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