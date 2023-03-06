اعتقال 35 متظاهراً عند موقع بناء مركز لتدريب الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية أمس 35 متظاهراً كانوا بين مئات المحتجين الذين اقتحموا موقع بناء مركز تدريب للشرطة في ضواحي أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والذي شهد مواجهة متصاعدة مع معارضة المتظاهرين العسكرة المتزايدة للشرطة في المنطقة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الشرطة قولها في بيان أمس: إن “المحتجين ألقوا حجارة كبيرة وزجاجات مولوتوف، كما أحرقوا مركبات الشرطة المخصصة للبناء ومقطورة وأطلقوا الألعاب النارية على الضباط المتمركزين في مكان قريب”، مضيفة: إن “المحرضين استخدموا غطاء احتجاج سلمي لشن هجوم منسق على معدات البناء وضباط الشرطة”.

وبينت الشرطة أن “عدة قطع من معدات البناء تدمرت”، دون أن تعلن فيما إذا وقعت إصابات بين صفوف العاملين في الموقع أو المحتجين.

وكان متظاهر قتل وأصيب شرطي بجراح خطيرة في كانون الثاني الماضي، إثر مواجهات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين، خلال احتجاجات نفذها معارضو البناء في الموقع والذين يريدون توفير مساحة خضراء مهمة بالقرب من منطقة أتلانتا الحضرية الكبرى التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.