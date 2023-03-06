لا زلزال في 8 اذار و لا داعي للذعر

قلق وخوف وترقب وما باليد حيلة .. هذا هو حال أغلب السوريين اليوم بعد الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الماضي والتداعيات التي أخلفته ولاسيما في ظل الكثير من التوقعات والتكهنات التي ظهرت مؤخرا وتشير إلى أن زلزالا جديدا سيضرب المنطقة في الأسبوع الأول من شهرِ مارس/آذار وتحديدا في تاريخ 8 آذار انطلاقا من تحذيرات أطلقَها عدد من العلماء أبرزهم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، الذي ظهر في آخرِ فيديوهاته ليقول للعالم “أنا لا أحاول إثارةَ القلق بل أحذر مما هو قادم”.

للوقوف على حيثيات هذا الجدل والتأكد من صحة ما يشاع من عدمه تواصلت صاحبة الجلالة مع رئيس الجمعية الفلكية الدكتور محمد العصيري الذي أكد أن المخاوف من تاريخ 8 آذار لا مبرر له وكل ما يروج في هذا السياق لا يخرج عن إطار الاشاعات لأنه من الناحية الفلكية لا يوجد أي حدث .

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية أن كل التنبؤات بخصوص 8 آذار غير صحيحة إطلاقاً فالزلزال حدث بتاريخ 6 شباط وانتهى وما يحدث الآن هو هزات ارتدادية لا اكثر وهذا طبيعي جدا وضمن متابعة المرصد الوطني للزلازل مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ بساعة معينة لأي زلزال أو اي نشاط زلزالي مسبقاً.

وختم العصيري : أنه يجب عدم الانقياد خلف الاشاعات والصفحات التي باتت تستغل حادثة الزلزال وتثير الذعر في نفوس المواطنين و اعتماد المصادر الرسمية للمعلومة قبل تتداولها والاخذ بها.