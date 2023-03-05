إليكم تفاصيل تكاليف تركيب طاقة شمسية للإضاءة في سورية

ارتفعت أسعار منظومات الطاقة الشمسية في سوريا خلال الأسابيع الماضية نتيجة تزايد الطلب عليها وتفاقم أزمة المحروقات، حيث وصل سعر تركيب منظومة من لوح واحد لتوفير الإضاءة فقط، لأكثر من 4 ملايين ليرة.

في التفاصيل فقد تراوحت تكلفة اللوح الواحد 545 واط بين مليون و750 ألف ليرة سورية، متضمنة أجرة تركيبه لكن من دون القواعد والكابلات، ويشغل إنارة فقط من دون أدوات كهربائية.

في حين أن سعر المنظومة كاملة وهي ستة ألواح شمسية وإنفرتر وبطارية عدد 2 بحجم 200 أمبير بلغ 13 مليون ليرة سورية أيضاً لا يشمل القواعد الحديدية ولا الكابلات.

وفي إحدى الشركات، بلغ سعر اللوح الواحد مليون و480 ألف ليرة بحجم 545 غير متضمن تكلفة إضافية، إنما كمال يقال “من أرضه” سعره مليون وأربعمئة وثمانين ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر البطارية 200 أمبير مليونين و150 ألف ليرة، أما الإنفرتر بلغ سعره مليون و650 ألف ليرة.

يذكر أن السورية للتجارة، أعلنت أن المؤسسة بصدد إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة بوساطة مصرف التوفير بسقف 10 مليون ليرة سورية ولمدة 10 سنوات من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

رسوم وضرائب على مستخدمي الطاقة الشمسية:

نقلت إذاعة “شام إف إم” عن أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق قوله، إنه تقدّم مع مجموعة من أعضاء المجلس بمقترح ينصّ على “فرض رسوم على من يركّب منظومات ألواح شمسية للإنارة والمصاعد والمياه الساخنة، بقيمة تتراوح بين 20– 30 ألف ليرة على اللوح الواحد”.

وأضاف عضو المجلس “ثائر جوهري” بأن الهدف من هذه الرسوم هو “إنارة شوارع دمشق والتخلص من الظلام أثناء انقطاع الكهرباء، دون خلق أعباء وتكاليف جديدة على الدولة”، بحسب وصفه.

وحول تفاصيل مقترح الرسوم على الطاقة الشمسية، أوضح “جوهري” أنه “يجب على من يرغب بتركيب الطاقة الشمسية التقدم بطلب رخصة إلى المجالس المحلية ويضاف الرسم المقترح لها”.

وأشار إلى أن “هناك 200 ألف لوح شمسي مركّب في دمشق بالحد الأدنى، دون الأبنية المخالفة، ويمكن شراء 3000 جهاز إنارة، مع إمكانية الوصول إلى 10 آلاف جهاز، بحيث يخصص صندوق لإنارة مدينة دمشق من الرسوم المتحصلة والتي قد تصل إلى 6 مليارات ليرة”.

وقال عضو المجلس إن “من يدفع مبلغ 18 مليون للطاقة الشمسية، لن تشكل 200 ألف ليرة عبئاً عليه”، على حد زعمه.



وكالات