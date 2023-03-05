سوريا الأضعف عربياً بسرعة الانترنت عبر الموبايل

نشر موقع “سبيد تيست غلوبال إندكس” العالمي المتخصص بقياس سرعة الإنترنت، قائمة حول ترتيب الدول العربية من حيث سرعة النت عبر الهواتف المحمولة.

وتذيلت سوريا الترتيب ب9.1 ميغابايت في الثانية، بينما احتلت قطر صدارة التصنيف ب169.51 ميغابايت/ثانية، تلتها الإمارات ب153.09 وثالثاً الكويت 109.74.



وسبقت سوريا في الترتيب دول تعاني من مشاكل وأزمات مشابهة لها كالعراق في المركز السابع ب30.42 ميغابايت/ثانية، ولبنان تاسعاً 27.28، وليبيا في المركز ال15 ب13.91 ميغبايت، واليمن المركز ال17 ب9.76.

وأقام الموقع دراسته في الفترة الممتدة من كانون الأول 2021 حتى كانون الأول 2022، وذلك لتقييم سرعة الإنترنت المخصص لخدمات الجوالات.

وتعاني سوريا من أزمة اتصالات وانترنت كبيرة، حيث يضعف أو يغيب كلياً الانترنت المخصص للموبايلات نتيجة سوء حال الشبكات لعدم توفر تغذية كهربائية كافية لها مع ساعات القطع الطويلة.

يذكر أن المواطن بشكل عام لم يعد يعلم أسباب تراجع خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد وسط الاستمرار برفع أسعارها بين الحين والأخر، بحجة تحسين جودة الشبكة والخدمات.