صفحات صفراء..التجارة الداخلية تهاجم منتقدي إدراج البصل على “الذكية”

شنّت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك هجوماً لاذعاً على منتقدي قرارها المتعلق بإدراج مادة البصل على البطاقة الذكية، حيث إن سعر البصل في صالاتها الاستهلاكية أرخص بكثير منه في دولة الإمارات، مضيفة أنها “قامت بهذه الخطوة منعاً لأي تلاعب، ولكي يستطيع الجميع شراء المادة”.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “في كل مرة تطرح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواد بأسعار منخفضة عبر (السورية للتجارة)، تسارع بعض الصفحات الصفراء إلى اتهام صالاتنا ببيع تلك المادة إلى أصدقائهم أو إلى التجار”.

وتابعت الوزارة في هجومها أن “نفس الصفحات ادّعت قبل يومين بأن “سعر فروج البروستد وصل إلى 80 ألف ليرة، وبأن وزارة التجارة الداخلية رفعت سعره، بينما الوزارة خفضته إلى 50 ألف ليرة”.

وأضافت أن “العملية لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة، وكل ما على المواطن أن يصطحب بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة التي تبيع الخضار ويشتري البصل فقط بإبراز بطاقته”.

وفيما يتعلق بموضوع البطاقة الذكية، أردفت: “للعلم، في كل دول العالم تستخدم البطاقات لشراء أي شيء، أما من يقول أن سعر البصل في الإمارات هو درهم واحد فهذا غير صحيح، فسعره في الإمارات أعلى بكثير من سعر السورية للتجارة”.

وأكدت في منشورها أن “لا علاقة لها بالزراعة وبالأمطار، وبأنها تدخّلت مع اللجنة الاقتصادية لتأمين المادة “وتم تأمينها خلال أيام”.

الجدير بالذكر أن قرار وزارة التجارة الداخلية أثار موجة استغراب كبيرة، لاسيما أنها سمحت بتصدير البصل سابقاً ومن ثم إعادة استيراده، إضافة إلى قرارها الأخير بزيادة الحصة الأسبوعية من المادة لتصبح 2 كيلو “نظراً للإقبال الكبير على شرائه”، حسب قولها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.