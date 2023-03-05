تربية اللاذقية تحدّث قراراً باستئناف العملية التعليمية

نشرت مديرية تربية اللاذقية، في ساعة متأخرة من ليل السبت، تحديثاً جديداً لإجراءات العودة والبدائل إلى الدوام المدرسي يوم الأحد 5/3/2023، وذلك على حسابها الرسمي في”فيسبوك”.

وقالت المديرية في منشورها أن القرار جاء “بناءً على مقترحات الفعاليات الحزبية والتربوية والمجتمع الأهلي والمحلي وبعد تدارسها من قبل أعضاء لجنة غرفة العمليات في مديرية التربية”.

وبحسب القرار، تُستأنف العملية التعليمية في المعاهد والمدارس المهنية والتقنية (الصناعية، الفنون النسوية، التجارية ) في المحافظة وفق الإجراءات البديلة اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 5/3/2023 .

وشكّل القرار “الليلي” مفاجأة لأهالي الطلاب في المحافظة، الذين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من صدوره حوالى الساعة 11 ليلاً من يوم السبت، وسبب هذا التوقيت.

ويشار إلى أن الدوام المدرسي في سوريا يبدأ الساعة الثامنة صباحا ً، ما يطرح السؤال عن تأخر إصدار القرار، مع عدم استعداد أهالي الطلاب المسبق لترتيب لوازم أولادهم المدرسية.

يذكر أن فوائد النوم المبكر لا حصر لها، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن النوم مبكراً مع الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم له فوائد تنعكس على صحتك وتجعلك أكثر إنتاجية وصحة.

والجدير بالذكر أن إصدار القرارات في وقت متأخر من الليل، بات ما يشبه العدوى في بعض المؤسسات الحكومية، والتي طالما شكلت صدمة كبيرة للساهرين بينما تمكن محبو النوم المبكر من مباغتة هذه الصدمة وتلقيها صباحاً.