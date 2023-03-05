برلمان الصين يؤكد رفضه "استقلال تايوان" وتعزيز موارد الطاقة والاقتصاد

قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقريره السنوي للجمعية العامة، خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأكّد أنّ الصين تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للعمل بحزم ضد النزاعات الانفصالية والتدخل الخارجي وحل قضية تايون، مشيراً إلى أن بكين أحرزت تقدّماً قوياً في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

وشدد تشيانغ على ضرورة أن يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان، موضحاً في كلمته أنّ بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

الجدير ذكره أنّ الأوضاع حول تايوان تصاعدت بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعماً من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تؤكد دائما أنها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

ووفق التقرير السنوي لتشيانغ فإن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة.

وقال لي إنّ بكين ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.

وأضاف أنه يتعين على الصين أيضاً تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفاً التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.

كما أوضح أن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.

في التقرير نفسه، كشف رئيس وزراء الصين أن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023 مكررا بذلك الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.

وقال في تقريره إنّ مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة ، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.

هذا وستستهدف الصين في العام 2023 تحقيق نمو اقتصادي قدره "نحو 5 بالمئة" وفقاً للتقرير الحكومي الذي صدر الأحد لدى افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني.

ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءاً من اليوم الأحد لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة.

وبعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب قيود مكافحة كوفيد "يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً"، وفق ما جاء في تقرير لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ قدّمه أمام نحو 3000 نائب.

غير أن هدف النمو المحدد عند نحو 5 % هو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود، وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5,5 %.

وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ قرابة ثلاث سنوات، نمواً بنسبة 3 % فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.



وكالات