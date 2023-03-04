تقاطع الصوم المسيحي والإسلامي هذا العام

تتقاطع هذه السنة أيام الصوم الكبير لدى المسيحيين والذي يستمر لمدة 55 يوماً وينتهي بعيد القيامة المجيد، مع شهر رمضان المبارك.

حيث أوضح نائب رئيس الجمعية الفلكية في سوريا عبد العزيز سنوبر أن “الصوم الكبير بدأ في 27 من شهر شباط وفلكياً سيبدأ شهر رمضان المبارك في 23 من شهر آذار الحالي، فحتماً سيكون هناك تقاطع بسبب المدة الزمنية الطويلة لصيام الكبير.

وبين أن “هذا التقاطع بسبب تراجع الأشهر القمرية كل عام حوالي 11 يوم، فعلى سبيل المثال شهر رمضان العام الماضي كان في 3 نيسان، أما هذا العام سيكون في 23 آذار، لافتاً إلى أنه من الممكن بإحدى السنوات القادمة أن يأتي رمضان كله ضمن فترة الصوم الكبير بسبب قصر السنة الهجرية عن السنة الشمسية.

الجدير ذكره أن يسمى بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هي: أسبوع الاستعداد و صوم السيد المسيح والذي تكون مدته 40 يوماً، وأسبوع الآلام (الجمعة العظيمة) ويعتبر صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.



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