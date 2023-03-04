أول سفينة أوروبية تصل ميناء سوريا منذ أكثر من 10 أعوام

04-03-2023

أول سفينة أوروبية تصل ميناء سوريا منذ أكثر من 10 أعوام

وصلت يوم الخميس إلى مرفأ طرطوس سفينة كانت قد أبحرت من ميناء جالاتي في رومانيا وهي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا الشهر الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها سفينة تحمل مساعدات إلى سوريا قادمة من موانئ أوروبية.

ونقلت سفينة “الأميرة ميسا” 10.5 طن من المساعدات الإغاثية التي قدمها مواطنون رومانيون والجالية السورية في رومانيا في أعقاب الزلازل المميتة التي ضربت سوريا.


وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس القاضي حسان ناعوس إن السفينة تحمل على متنها مساعدات مؤلفة من مواد غذائية وألبسة وأحذية وحرامات ومستلزمات للأطفال.


المصدر: وكالات

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