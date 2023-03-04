محمد عضيمة: عن الكرامة قبل الخبز والتجليط النظري
ــ كيلو الخبز بـ 15 ليرة بأي وقت وبحدك عند جارك مو كرامة؟
ــ دراستك من أول ابتدائي لحتى تخلص جامعة مجانا مو كرامة؟
ــ طبابتك باي مستثفى حكومي مجانا مو كرامة؟
ــ دراسة الطب، ياعالم يابشر، مجانا مو كرامة؟
ــ ليتر العرق الريان المحجر بـ 65 ليرة وبأي وقت وبحدك عند جارك مو كرامة؟
ــ خروج مرتك أو أختك أوبنتك اي ساعة في الليل بأمان كامل مو كرامة؟
ــ سفرك الى أي مكان داخل القطر وفي اي وقت وبأحلى بولمان وبمبلغ 100 ليرة مو كرامة؟
ــ طلعتك بالسرفيس من تحت الجسر لآخر قدسيا بأي وقت بـ 5 ليرات ياعالم مو كرامة؟
ــ صحن الفول بالزيت وصحن كبيس مشكل وخبز على كيفك بـ 35 ليرة مو كرامة؟
ــ أحلى قميص من قلب الصالحية بـ 600 ليرة أو بأقل مو كرامة؟
ــ أحلى طقم وأغلى طقم بـ 10000 ليرة مو كرامة؟
ــ معاينة الطبيب الخاص أي طبيب بـ 500 ليرة مو كرامة؟
ــ كيلو شقف وليتر عرق واحلى صحون حمص ولبنة مثومة ومتبل وسلطة بـ 700ليرة مو كرامة؟
ــ تكسي من باب شرقي لقدسيا بنص الليالي بـ200 ليرة مو كرامة؟
ــ سندويشة الفلافل بـ20 ليرة باي وقت مو كرامة؟
ــ سدويشة الشاورما، خليها لحم مو جاج، بـ 50 ليرة مو كرامة؟
ــ قنية بقين بـ 25 ليرة مو كرامة؟
ــ الخضار والفواكه بكل أنواعها وعلى باب بيتك بـ300 ليرة بتعبي مطبخك منها مو كرامة؟
ــ باب بيتك نسيتو مفتوح ورجعت لبيتك ولاقيتو متل ما هوي مو كرامة؟
ــ الكهربا والهاتف والمي واصلة لعند آخر بيت بجميع الأرياف وبأحلى الأسعار مو كرامة؟
ــ جرة الغاز للمطبخ ومركبة خالصة بـ 400 ليرة مو كرامة؟
ــ غسل وكوي 10قمصان و3 بناطلين بحوالي 550 ليرة أوأقل أو اكثر بقليل مو كرامة؟
ــ جميع ومن أفضل أنواع الأدوية وبأسعار لا أحد يصدق أنها بهذا الرخص مو كرامة؟
إذا كان كل هذا وغيره الكثير لا يشكل كرامة للمواطن في نظرك يادكتور، فمن الأفضل أن تعيد النظر في بنيتك العقلية والنفسية
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