فيضانات في جنوب ماليزيا تجبر 40 ألفاً على الفرار من منازلهم

أجبرت الفيضانات في جنوب ماليزيا 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم، فيما لقي أربعة على الأقل مصرعهم إثرها خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في ماليزيا قولهم اليوم: إن فيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وإن أربعة على الأقل لقوا حتفهم.

وقالت السلطات المحلية: إن جوهور هي الأكثر تضرراً إلا أن الفيضانات اجتاحت ولايات أخرى، وتسببت في نزوح المئات وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة معظمها في الولايات الجنوبية.

وتتكرر الفيضانات في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من تشرين الأول إلى آذار.