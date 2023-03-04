ثلاث هزات أرضية تضرب جنوب تركيا دون أضرار

04-03-2023

ثلاث هزات أرضية تضرب جنوب تركيا دون أضرار

ضربت ثلاث هزات أرضية تتراوح شدتها بين 4 و 4.4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، عدة مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد قولها: إن الهزات الثلاث جاءت بعمق يتراوح بين 7 و7.23 كيلومترات، دون أن تتسبب بأضرار مادية أو بشرية .

وفي السادس من شباط الماضي ضرب زلزالان جنوب تركيا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.

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