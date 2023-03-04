04-03-2023
إصابة 3 أطفال بانفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين في دير الزور
أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة مفخخة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي على أطراف حي الرصافة في مدينة دير الزور.
وذكر مدير مشفى الأسد في دير الزور الدكتور مأمون حيزة أنه تم استقبال ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاماً في المشفى نتيجة إصابتهم بجروح مختلفة ناجمة عن انفجار عبوة مفخخة.
واستشهد أمس خمسة مواطنين وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.
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