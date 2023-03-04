شويغو يتفقد القوات الروسية جنوب دونيتسك

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة “فوستوك الشرق” العسكرية الروسية، في منطقة جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد شويغو خلال لقائه بالقادة العسكريين في المنطقة وفقاً لوكالة نوفوستي على أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأعرب شويغو عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، مبينا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل.

كما استمع شويغو إلى تقرير قائد الوحدة العسكرية هناك عن الوضع الحالي، وسير العملية العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.