ارتفاع أسعار الذهب

03-03-2023

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني الماضي، مع تراجع الدولار بينما يقيم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولاراً للأوقية مرتفعا نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولاراً.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلاً 145.99 دولاراً.

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