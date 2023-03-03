الصين تؤكد عدم تدخلها بشؤون الانتخابات في كندا

03-03-2023

الصين تؤكد عدم تدخلها بشؤون الانتخابات في كندا

أكدت الصين أنها لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي بلد، وأنها تعارض أي محاولة كهذه من قبل الآخرين، وذلك تعقيباً على الاتهامات الموجهة للسفارة الصينية في كندا بأنها تتدخل في انتخابات البلاد هناك.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أن وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اجتمع مع نظيرته الكندية ميلاني جولي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في عاصمة الهند، وأكد خلال ذلك أن الصين لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لبلد آخر، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قانغ: إن سفارة الصين في كندا تلتزم باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتلتزم بتعزيز العلاقات الصينية-الكندية فضلاً عن التبادلات والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وقال قانغ: إنه يتعين على الجانب الكندي اتخاذ إجراءات ملموسة لكي يكفل للبعثات الدبلوماسية الصينية في كندا أداء عملها، والحيلولة دون أن تؤدي عملية إثارة الشائعات والضجيج إلى زعزعة العلاقات الثنائية.

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