حالة الطقس 3/3/2023

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية مساء وخلال الليل.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وجنوبية غربية على باقي المناطق، وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم / سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.