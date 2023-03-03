الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستعلن اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأوضح أنّ المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي، وخصوصاً لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حالياً، بما في ذلك صواريخ لراجمات "هيمارس".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّها ستقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية جديدة تصل قيمتها إلى 460 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ "هيمارس"، وأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وبهذا الرقم، بلغت المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي قدمتها إدارة بايدن منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير من العام 2022 نحو 30 مليار دولار.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد أنّ الجيش الأوكراني "يستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء".

وأضاف أنّ "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة الإنتاج الحالية"، محذراً من أنّ هذا الوضع يعرّض الصناعات الدفاعية لدول الحلف "للضغط".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد حذّرت، في وقتٍ سابق، من أنّ الجيش الأميركي واجه "انخفاضاً حاداً في ترسانته" بسبب الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

يذكر أنّ هذا الدعم الأميركي الكبير لكييف تقابله معارضة شعبية، إذ أظهر استطلاع للرأي تراجع تأييد الجمهور الأميركي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة.