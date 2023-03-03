السودان يتطلع إلى التعاون مع روسيا في قطاعي النفط والبنية التحتية

قال وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله إنّ بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا في إنتاج النفط، وإنّ المفاوضات جارية مع شركتي "روسنفت" و"زاروبجنفت" الروسيتين.

وأضاف وزير النفط السوداني في تصريح لوكالة "نوفوستي" أنّ روسيا "دولة ذات قدرات تكنولوجية كبيرة، لذلك نحن منفتحون على التعاون معها في مسائل إنتاج النفط، وحتى في تطوير البنية التحتية".

وأشار إلى أنّ شركات روسية عدة تعمل في قطاع النفط والغاز في السودان.

وفي سياق متصل، أكد عبد الله أنّ بلاده مستعدة أيضاً للتعاون مع روسيا في مجال البنية التحيتة، خصوصاً في ما يتعلّق بتحسين جودة السدود.

وقال إنّ بلاده تستفيد من قدرات روسيا لتطوير بعض السدود، ولديها خطط لزيادة قدرتها على إعادة إنتاج الطاقة ما يتطلب قدرات روسية، بحسب تعبيره.

وأشار الوزير إلى وجود اتفاق بين السودان وروسيا في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف إنّ روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط ليشمل التعاون في هذا المجال جوانب أخرى.